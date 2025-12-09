TMW Caso Salah, i 5000 tifosi del Liverpool a San Siro hanno deciso: quanti cori per Slot

Notte di festa per il Liverpool, che si ritrova a San Siro e torna a vincere in Champions League grazie allo 0-1 ottenuto sul campo dell'Inter, grazie a un calcio di rigore segnato da Szoboszlai per trattenuta di Bastoni (molto leggera) ai danni di Wirtz.

Una notte speciale anche e soprattutto per l'allenatore del club inglese, quell'Arne Slot finito nel tritacarne per via del caso Salah. I tifosi del Liverpool presenti al Meazza, accorsi in ben 5000, hanno però scelto con chi schierarsi e hanno deciso di stare con il loro allenatore. Il coro "Arne Slot", infatti, è stato intonato più volte prima, durante e dopo la partita.

Per lo stesso Arne Slot, voto 6,5 nelle pagelle di TMW di Inter-Liverpool 0-1, con la seguente motivazione: "Si è parlato tanto della crisi del Liverpool e del caso Salah, ma stavolta la sua squadra sfodera una prestazione di carattere contro un avversario complicato da affrontare. Si affida ad una formazione meno sbilanciata del solito, rischia pochissimo e colpisce nel finale. Tre punti importantissimi che rilanciano i Reds".