Liverpool, Slot: "Ripresa impressionante. Guehi-Salah? Era chiara occasione da gol"

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 1-2 ad Anfield contro il Manchester City: "Un'altra grande partita tra Liverpool e Manchester City, come ne abbiamo viste negli anni. Il risultato è molto deludente.

Loro erano più a loro agio di noi con la palla e questo non ha portato a molte grandi occasioni. Nel secondo tempo è stato il contrario. E poi per loro, quando erano vicino alla nostra area, è stato un gol, il che è deludente. Abbiamo avuto delle occasioni, quando Curtis Jones aveva la palla e Salah ha fatto una corsa profonda. Sfortunatamente, Guehi ha intercettato e poi abbiamo visto tutti cosa è successo.

Se la partita prosegue, speri sempre di riuscire a mantenere alta l'energia, ma a volte capita che commettano errori. Abbiamo avuto un secondo tempo impressionante, ma purtroppo il risultato non è stato positivo".

Sulle decisioni prese dal direttore di gara durante la partita: "Possiamo parlare delle decisioni arbitrali. Vorrei parlare di quella volta in cui Mo era in porta e Guehi gli teneva la maglia. Chiunque sia stato in questo stadio negli ultimi otto anni sa che se Mo si trova in quella posizione è un gol, quindi significa negare un'opportunità da gol".