Cassano e i gioielli del Frosinone: "Kvernadze il cugino di Kvara, Ghedjemis ricorda Berardi"

Continua a stupire il Frosinone di Max Alvini, che se la vedrà domani contro il Torino dopo il secco successo per 5-1 sul Lecce nel turno infrasettimanale. L'ex fantasista di Bari, Roma, Real Madrid, Milan ed Inter, Antonio Cassano, parlando nel corso del podcast "Viva el Futbol" su YouTube, ha detto la sua in merito ad alcuni giocatori che stanno sorprendendo anche lui.

Queste le sue parole innanzitutto a far notare che il livello della rosa non giustifica i grandi risultati cui stiamo assistendo: "La squadra del Frosinone complessivamente è scarsa, poi ci sono delle individualità interessanti comunque, ma chi immaginava Raimondo capocannoniere… Di cosa parliamo".

E ancora, sugli altri giocatori: "Kvernadze sembra il cugino di Kvara, Ghedjemis invece l'ho visto e mi ricorda Berardi nel suo prime. Ma alla fine penso che il Frosinone si salverà a 5 o 6 giornate dalla fine. Non pensiamo a un nuovo Leicester o altro. Comunque il capolavoro del Frosinone ora lo stanno vedendo tutti, questo sì", ha aggiunto Cassano.