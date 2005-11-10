Castagnini: "Palmisani sta bene a Frosinone, per quest'anno ce lo godiamo"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:38Serie A
autore Marco Pieracci
16.10.2026 20:38Serie A
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Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo.
Felici dei quattro rinnovi in poche settimane?
"Avevamo in mente di far questo e ci siamo riusciti. Sono giocatori giovani che hanno voglia di stare qua, siamo veramente contenti".
Come ha visto Palmisani?
"Il ragazzo è straordinario, viene da un campionato incredibile e quest'anno sta continuando. È un ragazzo freddo, glaciale. E sta bene a Frosinone. Le voci di mercato non gli danno fastidio, per quest'anno ce lo godiamo".
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