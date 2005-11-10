Castagnini: "Palmisani sta bene a Frosinone, per quest'anno ce lo godiamo"

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo.

Felici dei quattro rinnovi in poche settimane?

"Avevamo in mente di far questo e ci siamo riusciti. Sono giocatori giovani che hanno voglia di stare qua, siamo veramente contenti".

Come ha visto Palmisani?

"Il ragazzo è straordinario, viene da un campionato incredibile e quest'anno sta continuando. È un ragazzo freddo, glaciale. E sta bene a Frosinone. Le voci di mercato non gli danno fastidio, per quest'anno ce lo godiamo".