Erroraccio di Bakola che spalanca la porta a Calò: 1-0 del Frosinone contro il Sassuolo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:57Serie A
autore Giacomo Iacobellis
16.10.2026 20:57Serie A
Il vantaggio dei ciociari arriva dopo appena 9 minuti di gioco. Polemiche dei neroverdi, che chiedevano un fallo da parte di Masini.
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Erroraccio di Bakola, che perde un pallone sanguinoso davanti a Muric e permette a Giacomo Calò di trasformare un calcio di rigore in movimento per l'1-0 dei ciociari al minuto 9. Tempestivo Masini nel blitz sull'avversario, il Frosinone è già avanti sul Sassuolo.
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