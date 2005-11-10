Il Sassuolo pareggia a Frosinone: Bakola si fa perdonare e serve a Berardi l'assist per l'1-1
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:04Serie A
autore Giacomo Iacobellis
16.10.2026 21:04Serie A
Risposta immediata dei neroverdi, che trovano il pareggio al 14' col loro capitano. Subito dopo, annullata una rete per fuorigioco a Kvernadze.
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Sta succedendo di tutto allo Stirpe. Dopo il gol di Calò, ci ha pensato Domenico Berardi a ripristinare l'equilibrio con una sgroppata delle sue sulla fascia destra. Bakola si fa subito perdonare per l'errore sull'1-0, vedendo lo scatto del suo capitano e servendolo in profondità. Superato Palmisani con l'aiuto di un rimpallo favorevole e pallone depositato nella porta rimasta sguarnita per l'1-1 al 14'.
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