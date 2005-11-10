Dolomiti Bellunesi, tegola Mignanelli in mezzo al campo: almeno 3 settimane di stop
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 19:34Serie C
autore Tommaso Maschio
16.10.2026 19:34Serie C
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Brutte notizie in casa Dolomiti Bellunesi: il centrocampista Mignanelli, classe '93, dovrà restare fermo per almeno tre settimane a causa di un trauma al ginocchio accusato in allenamento.
Il report medico della Dolomiti Bellunesi
La Dolomiti Bellunesi comunica che Daniele Mignanelli ha riportato un trauma al ginocchio durante una seduta di allenamento nella prima settimana di ottobre.
Dopo una serie di consulti specialistici e ulteriori approfondimenti, il calciatore inizierà un percorso riabilitativo della durata di tre settimane, al termine delle quali verrà effettuata una nuova valutazione.
L’auspicio è che Mignanelli possa tornare a disposizione dello staff tecnico nell’arco di circa un mese e mezzo, in base all’evoluzione del quadro clinico.
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