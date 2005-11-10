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Lecco, in arrivo un nuovo giocatore: fatta per il tesseramento di Mattia Ievoli

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 20:49Serie C
16.10.2026 20:49Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lo scorso 20 settembre Amnay Moutassime, attaccante italo-marocchino del Lecco, ha rimediato una lussazione del gomito nel corso del match contro la Pergolettese.

Uno stop, questo, che ha portato il club lombardo ad attingere al mercato degli svincolati.

Secondo quanto riportato da LaCasadiC, infatti, nelle ultime ore il Lecco avrebbe trovato l'accordo per l'arrivo di Mattia Ievoli, centrocampista classe 2005 senza contratto dallo scorso 1 luglio dopo la fine della sua avventura all'Ospitaletto.

Atteso per l'inizio della prossima settimana l'annuncio ufficiale.

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