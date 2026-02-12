Cataldi sulla rivoluzione della Lazio: "Gennaio mese complicato, abbiamo cambiato qualcosa"

Intervistato da Lazio Style Channel, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha analizzato la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Penso sia stata una Lazio di carattere, ci aspettavamo un Bologna che partisse forte. Siamo andati sotto un po’, abbiamo carattere e soffriamo quando c’è da soffrire come domenica, ma riusciamo a tirarci su. La partita è finita ai rigori e siamo contenti di giocarci la semifinale.

Rigoristi? Ero il quinto, ma è andata meglio dai. Come per noi e per altre squadre il mercato è complicato come mese, ci sono fattori extra campo, ad alcuni può portare via la testa dalle competizioni.

Abbiamo cambiato qualcosa, sono arrivati altri giocatori, c’è stato sicuramente in assestamento ma penso che da qualche settimana ci alleniamo forte, con qualità alta. Ci sono momenti in cui non riusciamo a mettere in pratica quel che proviamo ma questa cosa sta cambiando. Stiamo migliorando, venivamo tre giorni fa da una partita importante, oggi l’abbiamo ripresa, quindi c’è contentezza e stiamo migliorando”.