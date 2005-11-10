Celik tolto a sorpresa da Spalletti all'intervallo: per l'esterno della Juve guaio alla coscia

TMW
Celik tolto a sorpresa da Spalletti all'intervallo: per l'esterno della Juve guaio alla cosciaTMW
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 20:07Serie A
autore Dimitri Conti
22.10.2026 20:07Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
All'intervallo Spalletti ha speso il primo cambio per la Juventus, nella partita di Europa League contro il Rennes, con il risultato che dopo un'ora di gioco sorride ai francesi, avanti con il punteggio di 1-2 allo Stadium.
Scelta dettata da un infortunio
La mossa dell'allenatore bianconero ha sorpreso, perché a uscire è stato Zeki Celik, autore del gol del momentaneo vantaggio per la Juve a inizio match. Il motivo è di carattere fisico, perché l'esterno turco ha lamentato un fastidio nella zona della coscia. Al suo posto è entrato Pierre Kalulu, che poco dopo ha avuto un problema fisico a sua volta, dopo uno scontro con Nagida.
Fonte: Camillo Demichelis
Altre notizie Serie A
Oggi
20:22 Serie ATMW
TMWDall'esordio in Serie A a quello europeo, tutto in 4 giorni: l'Atalanta scopre Relja Obric
20:19 Serie ATMW
TMWToglietemi tutto ma non Maignan e Pavlovic. Il francese e il serbo sempre schierati da Amorim
20:15 Serie ATMW
TMWÈ arrivata l'occasione per Di Gregorio. Seconda chance al Bournemouth, un mese dopo
20:12 Serie A
Woltemade riporta la Juventus sulla parità: il tedesco sigla il rigore del 2-2 col Rennes
20:07 Serie ATMW
TMWCelik tolto a sorpresa da Spalletti all'intervallo: per l'esterno della Juve guaio alla coscia
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi