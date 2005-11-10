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Celik tolto a sorpresa da Spalletti all'intervallo: per l'esterno della Juve guaio alla coscia

TMW
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 20:07Serie A
22.10.2026 20:07Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

All'intervallo Spalletti ha speso il primo cambio per la Juventus, nella partita di Europa League contro il Rennes, con il risultato che dopo un'ora di gioco sorride ai francesi, avanti con il punteggio di 1-2 allo Stadium.

Scelta dettata da un infortunio

La mossa dell'allenatore bianconero ha sorpreso, perché a uscire è stato Zeki Celik, autore del gol del momentaneo vantaggio per la Juve a inizio match. Il motivo è di carattere fisico, perché l'esterno turco ha lamentato un fastidio nella zona della coscia. Al suo posto è entrato Pierre Kalulu, che poco dopo ha avuto un problema fisico a sua volta, dopo uno scontro con Nagida.

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Fonte: Camillo Demichelis

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