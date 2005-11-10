Ecco la Champions, Costacurta: "La Roma può travolgere tutti. Allegri? Serve coraggio"

Tornano le notti di Champions League e l'Italia si augura di vivere momenti differenti da quelli vissuti qualche giorno fa, viste le 4 sconfitte su 4 delle nostre squadre nella seconda giornata della League Phase. Stasera tocca a Napoli e Roma, che se la vedranno rispettivamente contro il Bodo Glimt e lo Slovan Bratislava. Dagli studi di Sky Sport l'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha spiegato: "Se sono positivo? Sì, settimana scorsa è stata tragica e credo abbia fatto imparare qualcosa alle nostre squadre. Noi italiani siamo bravi a non ripetere sempre gli stessi errori".

Le parole di Costacurta sul Napoli

Sul Napoli di Allegri, ha dichiarato: "Credo che sia girata male in certe situazioni. Ci sono altri numeri oltre a quelli di cui abbiamo parlato: nelle ultime 9 partite in Champions Allegri ha perso 8 volte, per esempio. Il Bodo nell'ultima gara ha battuto il Borussia Dortmund, sta facendo la storia, è una realtà. I rientri sono importanti: il Napoli ha i giocatori per uscire dalla situazione, che è difficile e ci sono tante critiche. Ma è l'allenatore che deve portare il coraggio di uscirne".

Le parole di Costacurta sulla Roma

Sulla Roma: "Se Gasperini intendeva dire che la Roma non deve sottovalutare l'avversario? Assolutamente sì, lo Slovan ha preso 6 gol ma dalla squadra più forte d'Europa, poi è stata dominata dallo Stoccarda. La Roma in questo momento mi sembra una squadra che possa travolgere tutti, sarei molto sorpreso se sottovalutasse la gara, mi semb"