Uragano PSG, tris Barcellona. Simeone ko col Bayern: Champions League, risultati e classifica

Un'abbuffata di gol e di Champions League in questo martedì sera, nelle partite valide per il quarto turno di League Phase. Sono arrivati responsi importanti per la classifica unica, in primis dal Galatasaray che ha travolto lo Stoccarda grazie alla splendida doppietta del classe 2005 Alexey Batrakov. Cade invece lo Shakhtar, sconfitto a Londra da uno Sporting, cinico e in attesa di conoscere Paulo Fonseca - atterrato nelle scorse ore a Lisbona - come nuovo allenatore: a decidere la sfida in favore dei lusitani Doumbia al 59'.

Il Barcellona si è sbarazzato senza affanni dell'Aston Villa con un netto 3-0. A stappare il match dopo appena 7 minuti ci ha pensato Lamine Yamal, lesto ad approfittare di un colossale errore commesso dalla difesa inglese. Con un pizzico di fortuna la formazione blaugrana ha poi raddoppiato grazie alla rete di Raphinha, favorita da una deviazione di un difensore avversario, prima che lo stesso attaccante con il numero 11 calasse il tris definitivo.

Serata da incubo per il Villarreal, letteralmente distrutto in casa propria da un PSG spietato: 6-0 il risultato ottenuto dagli uomini di Luis Enrique. Ben 4 gol in appena 17 minuti di avvio di gara, poi la doppietta di Fabian Ruiz e la rete di Boly al 78' ha impartito la definiva figuraccia per gli spagnoli. Il LASK invece ha spazzato via lo Slovan Bratislava per 4-0 grazie ai sigilli nel secondo tempo di Molgaard Jorgensen (autore di una doppietta), Ljubicic e Adeniran.

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha espugnato il Metropolitano dell'Atletico Madrid per 2-0 dopo un primo tempo bloccato: Lennart Karl e Laimer sugli scudi. L'unico pareggio a reti bianche della serata è andato in scena in terra norvegese, dove la sfida tra Lilla e Bodo/Glimt si è chiusa sullo 0-0.

I finali delle 18.45

Galatasaray - Stoccarda 2-0

Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona 0-1

I finali delle 21

Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2

Barcellona-Aston Villa 3-0

Bodo/Glimt-Lilla 0-0

Feyenoord-Inter 0-3

LASK-Slovan Bratislava 4-0

Manchester United-Roma 3-2

Villarreal-PSG 0-6

La classifica

1. PSG 12 (4 partite giocate, +15 di differenza reti)

2. Barcellona 9 (4 partite giocate, +8 di differenza reti)

3. Aston Villa 9 (4 partite giocate, +6 di differenza reti)

4. Liverpool 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)

5. Real Madrid 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)

6. Sporting 9 (4 partite giocate, +4 di differenza reti)

7. Betis 9 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)

8. Bayern 8 (4 partite giocate, +7 di differenza reti)

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9. Arsenal 7 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)

10. Stoccarda 7 (4 partite giocate, +3 di differenza reti)

11. Como 6 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)

12. Manchester City 6 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)

13. Club Brugge 6 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)

14. Inter 6 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)

15. LASK 6 (4 partite giocate, +1 di differenza reti)

16. Dortmund 6 (3 partite giocate, +1 di differenza reti)

17. Manchester Utd 6 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)

18. Galatasaray 6 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)

19. Roma 4 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)

20. Shakhtar 4 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)

21. PSV 4 (3 partite giocate, 0 di differenza reti)

22. Atl. Madrid 4 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)

23. Bodo/Glimt 4 (4 partite giocate, -5 di differenza reti)

24. Napoli 3 (3 partite giocate, -2 di differenza reti)

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25. Sabah FC 3 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)

26. Lens 3 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)

27. AEK 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)

28. RB Lipsia 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)

29. Villarreal 3 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)

30. Feyenoord 3 (4 partite giocate, -7 di differenza reti)

31. Fenerbahce 2 (3 partite giocate, -6 di differenza reti)

32. Slavia Praga 1 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)

33. Viking 1 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)

34. Lilla 1 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)

35. FC Porto 0 (3 partite giocate, -4 di differenza)

36. Slovan Bratislava 0 (4 partite giocate, -16 di differenza reti)