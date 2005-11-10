Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Uragano PSG, tris Barcellona. Simeone ko col Bayern: Champions League, risultati e classifica

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
04.11.2026 00:56I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'abbuffata di gol e di Champions League in questo martedì sera, nelle partite valide per il quarto turno di League Phase. Sono arrivati responsi importanti per la classifica unica, in primis dal Galatasaray che ha travolto lo Stoccarda grazie alla splendida doppietta del classe 2005 Alexey Batrakov. Cade invece lo Shakhtar, sconfitto a Londra da uno Sporting, cinico e in attesa di conoscere Paulo Fonseca - atterrato nelle scorse ore a Lisbona - come nuovo allenatore: a decidere la sfida in favore dei lusitani Doumbia al 59'.

Il Barcellona si è sbarazzato senza affanni dell'Aston Villa con un netto 3-0. A stappare il match dopo appena 7 minuti ci ha pensato Lamine Yamal, lesto ad approfittare di un colossale errore commesso dalla difesa inglese. Con un pizzico di fortuna la formazione blaugrana ha poi raddoppiato grazie alla rete di Raphinha, favorita da una deviazione di un difensore avversario, prima che lo stesso attaccante con il numero 11 calasse il tris definitivo.

Serata da incubo per il Villarreal, letteralmente distrutto in casa propria da un PSG spietato: 6-0 il risultato ottenuto dagli uomini di Luis Enrique. Ben 4 gol in appena 17 minuti di avvio di gara, poi la doppietta di Fabian Ruiz e la rete di Boly al 78' ha impartito la definiva figuraccia per gli spagnoli. Il LASK invece ha spazzato via lo Slovan Bratislava per 4-0 grazie ai sigilli nel secondo tempo di Molgaard Jorgensen (autore di una doppietta), Ljubicic e Adeniran.

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha espugnato il Metropolitano dell'Atletico Madrid per 2-0 dopo un primo tempo bloccato: Lennart Karl e Laimer sugli scudi. L'unico pareggio a reti bianche della serata è andato in scena in terra norvegese, dove la sfida tra Lilla e Bodo/Glimt si è chiusa sullo 0-0.

I finali delle 18.45

Galatasaray - Stoccarda 2-0
Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona 0-1

I finali delle 21

Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2
Barcellona-Aston Villa 3-0
Bodo/Glimt-Lilla 0-0
Feyenoord-Inter 0-3
LASK-Slovan Bratislava 4-0
Manchester United-Roma 3-2
Villarreal-PSG 0-6

La classifica

1. PSG 12 (4 partite giocate, +15 di differenza reti)
2. Barcellona 9 (4 partite giocate, +8 di differenza reti)
3. Aston Villa 9 (4 partite giocate, +6 di differenza reti)
4. Liverpool 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
5. Real Madrid 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
6. Sporting 9 (4 partite giocate, +4 di differenza reti)
7. Betis 9 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)
8. Bayern 8 (4 partite giocate, +7 di differenza reti)
---------------------------
9. Arsenal 7 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)
10. Stoccarda 7 (4 partite giocate, +3 di differenza reti)
11. Como 6 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
12. Manchester City 6 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)
13. Club Brugge 6 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)
14. Inter 6 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)
15. LASK 6 (4 partite giocate, +1 di differenza reti)
16. Dortmund 6 (3 partite giocate, +1 di differenza reti)
17. Manchester Utd 6 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)
18. Galatasaray 6 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)
19. Roma 4 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)
20. Shakhtar 4 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)
21. PSV 4 (3 partite giocate, 0 di differenza reti)
22. Atl. Madrid 4 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)
23. Bodo/Glimt 4 (4 partite giocate, -5 di differenza reti)
24. Napoli 3 (3 partite giocate, -2 di differenza reti)
---------------------------
25. Sabah FC 3 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)
26. Lens 3 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)
27. AEK 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)
28. RB Lipsia 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)
29. Villarreal 3 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)
30. Feyenoord 3 (4 partite giocate, -7 di differenza reti)
31. Fenerbahce 2 (3 partite giocate, -6 di differenza reti)
32. Slavia Praga 1 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)
33. Viking 1 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)
34. Lilla 1 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)
35. FC Porto 0 (3 partite giocate, -4 di differenza)
36. Slovan Bratislava 0 (4 partite giocate, -16 di differenza reti)

Articoli correlati

Immagine news 1
Villarreal massacrato dal PSG, Raphinha trascina il Barça: Champions, i finali delle 21
Immagine news 2
Incredibile rimonta dello United e Roma ko: da 0-2 a 3-2. Grande rammarico giallorosso
Immagine news 3
Yamal sentenza, PSG da record pauroso. Stop Bayern: Champions League, i parziali delle 21

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:56 I fatti del giorno
Uragano PSG, tris Barcellona. Simeone ko col Bayern: Champions League, risultati e classifica
Immagine news 2
00:53 I fatti del giorno
La Roma fa e poi disfa: serata da incubo a Old Trafford e la classifica non sorride
Immagine news 3
00:49 I fatti del giorno
L'Inter torna famelica: 3-0 al Feyenoord a Rotterdam. Chivu: "La nostra miglior versione"
Immagine news 4
00:45 I fatti del giorno
La vigilia di Lens-Como. Timori per Cahuzac, Fabregas stregato da Thauvin: "È incredibile"
Immagine news 5
00:42 I fatti del giorno
Allegri recupera Hojlund per Porto-Napoli, KDB in dubbio. Farioli strizza l'occhio a De Laurentiis
Immagine news 6
00:38 I fatti del giorno
Juventus di nuovo in rosso, si preparano altri 250 milioni. Carnevali vola basso con i soci
Immagine news 7
00:34 I fatti del giorno
Serie B, il bollettino degli infortunati: cinque mesi di stop per Pierozzi, problemi per Palermo e Samp
Ieri
Immagine news 8
00:56 I fatti del giorno
Serie A, come cambia la classifica dopo tutte le gare della decima giornata
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 La Roma fa e poi disfa: serata da incubo a Old Trafford e la classifica non sorride
Immagine top news n.1 L'Inter torna famelica: 3-0 al Feyenoord a Rotterdam. Chivu: "La nostra miglior versione"
Immagine top news n.2 Juventus di nuovo in rosso, si preparano altri 250 milioni. Carnevali vola basso con i soci
Immagine top news n.3 Manchester United-Roma 3-2, le pagelle: Balerdi, errori imperdonabili. Gasp sbaglia il cambio decisivo
Immagine top news n.4 Feyenoord-Inter 0-3, le pagelle: Dimarco, chi si rivede! Il miglior Spence, Zielinski velenoso
Immagine top news n.5 A Rotterdam l'Inter torna famelica e compatta: convincente 3-0 al Feyenoord
Immagine top news n.6 Roma, Vasquez tra i pali. D'Amico: "Fiducia in lui, tranquilli che possa fare bene"
Immagine top news n.7 Juve, via libera all'aumento di capitale: il CdA potrà decidere quando attivarlo. Ecco come funziona
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre
Immagine box news Serie A Udinese, Zanetti sorride: Solet recupera per il Venezia. Ancora out Zanoli
Immagine box news Serie A Juventus, Cassano rapito da Alajbegovic: "Lo dico oggi: ha più qualità di Yildiz"
Immagine box news Serie A Como diverso ora, Fabregas: "Stiamo creando una mentalità. Lottiamo sempre per vincere"
Immagine box news Serie A Feyenoord, Valente: "Sconfitta giusta, l'Inter è stata semplicemente molto più forte di noi"
Immagine box news Serie A Champions League, 9 squadre su 18 non segnano. Manchester United-Roma fa eccezione
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Nador: "A Chiavari sarà difficile, ma vogliamo vincere. Sento la fiducia del mister"
Immagine box news Serie B Carrarese, Martini: "La sconfitta con l'Hellas è alle spalle, ora concentriamoci sulla Sampdoria"
Immagine box news Serie B Palermo, Dominic Vavassori è il Player of the Week della 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, aggiornamenti dall'infermeria: Caprari salta l'Empoli, un mese di stop per Lasagna
Immagine box news Serie B Benevento, Dalle Mura: "Nessuna squadra ci ha messo sotto. Ora testa all'Avellino"
Immagine box news Serie B Ballardini promuove l'Avellino: "È una squadra bella, compatta ed equilibrata"
Serie C
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: inibito Vrenna, tre allenatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Cosenza, Lucioni: "Ho costruito una squadra di uomini. Orgoglioso di loro"
Immagine box news Serie C Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"
Immagine box news Serie C Dopo tanti anni in A, Sala appende le scarpette al chiodo. Ed entra nello staff di Stellone a Caserta
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio