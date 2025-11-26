Champions League, tutte le formazioni ufficiali: Pirola sfida il Real, PSG con il 18enne Ndjantou
Alle 21 nella serata di Champions League non scenderanno in campo soltanto Inter (contro l'Atletico Madrid) e Atalanta (contro l'Eintracht): altre 5 gare si giocheranno in contemporanea. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di PSG-Tottenham, Liverpool-PSV Eindhoven, Arsenal-Bayern Monaco, Sporting CP-Club Brugge e Olympiacos-Real Madrid.
Le formazioni ufficiali di Liverpool-PSV Eindhoven
Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Gakpo. Allenatore: Arne Slot
PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Man, Til, Perisic. Allenatore: Peter Bosz.
Le formazioni ufficiali di PSG-Tottenham
Paris Saint-Germain: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Ndjantou, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Gray, Van de Ven, Romero, Spence; Bentancur, Bergvall, Sarr; Richarlison, Kolo Muani. Allenatore: Thomas Frank.
Le formazioni ufficiali di Arsenal-Bayern Monaco
Arsenal (4-2-1-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice; Eze; Saka, Merino, Trossard. Allenatore: Arteta.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahmer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Gnabry; Kane. Allenatore: Kompany.
Le formazioni ufficiali di Sporting CP-Club Brugge
Sporting CP-Club Brugge (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Araujo; Joao Simoes, Hjulmand; Catamo, Trincao, Quenda; Suarez. Allenatore: Rui Borges.
Club Bruges (4-3-3): Jackers; Siquet, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis. Allenatore: Hayen.
Le formazioni ufficiali di Olympiacos-Real Madrid
Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Dani Garcia; Podence, Chiquinho, Gelson Martins; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.
Real Madrid (4-1-4-1): Lunin; Alexander-Arnold, Raul Asencio, Carreras, Mendy; Tchouameni; Valverde, Arda Guler, Camavinga, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.
I risultati di ieri in Champions League
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0
La classifica aggiornata:
1 Bayern 12 (+11)
2 Arsenal 12 (+11)
3 Inter 12 (+10)
4 Dortmund* 10 (+6)
5 Chelsea* 10 (+6)
6 Manchester City* 10 (+5)
7 PSG 9 (+9)
8 Newcastle* 9 (+7)
9 Real Madrid 9 (+6)
10 Liverpool 9 (+5)
11 Galatasaray* 9 (+1)
12 Tottenham 8 (+5)
13 Leverkusen* 8 (-2)
14 Sporting 7 (+3)
15 Barcellona* 7 (+2)
16 Qarabag* 7 (-1)
17 Atalanta 7 (-2)
18 Napoli* 7 (-3)
19 Marsiglia* 6 (+2)
20 Atl. Madrid 6 (+1)
21 Juventus* 6 (0)
22 Royale Union SG* 6 (-7)
23 PSV 5 (+2)
24 Monaco 5 (-2)
25 Pafos 5 (-3)
26 Club Brugge 4 (-2)
27 Francoforte 4 (-4)
28 Ath. Bilbao* 4 (-5)
29 Benfica* 3 (-4)
30 Slavia Praga* 3 (-6)
31 Bodo/Glimt* 2 (-4)
32 Olympiakos 2 (-7)
33 FC Copenhagen 1 (-8)
34 Villarreal* 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-9)
36 Ajax* 0 (-15)
*una gara in più