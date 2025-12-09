Champions League, la classifica aggiornata: balzo Atalanta al terzo posto, Inter quarta
Termina la prima delle due serate di Champions League di questa sesta giornata. Inter beffata ad un passo dal 90' dal Liverpool, grande vittoria invece per l'Atalanta che supera 2-1 il Chelsea.
Vediamo dunque la classifica aggiornata della Champions League dopo i risultati di stasera.
CLASSIFICA:
1. Arsenal 15 (+13)
2. Bayern 15 (+11)*
3. Atalanta 13 (+2)*
4 PSG 12 (+11)
5 Inter 12 (+8)
6 Real Madrid 12 (+7)
7 Atletico Madrid 12 (+3)*
8. Liverpool 12 (+3)*
9. Tottenham 11 (+6)*
10. Borussia Dortmund 10 (+6)
11. Chelsea 10 (+5)*
12. Manchester City 10 (+5)
13 Sporting 10 (+4)*
14. Barcellona 10 (+3)*
15. Newcastle 9 (+7)
16. Marsiglia 9 (+3)*
17. Galatasaray 9 (0)*
18. Monaco 9 (-1)*
19. PSV Eindhoven 8 (4)*
20. Leverkusen 8 (-2)
21. Qarabag 7 (-1)
22. Napoli 7 (-3)
23. Juventus 6 (0)
24. Pafos 6 (-3)
25. Union SG 6 (-8)*
26. Olympiacos 5 (-7)*
27. Club Brugge 4 (-5)
28. Athletic Bilbao 4 (-5)
29. Copenhagen 4 (-7)
30. Eintracht 4 (-8)*
31. Benfica 3 (-4)
32. Slavia Praga 3 (-9)*
33. Bodo/Glimt 2 (-4)
34. Villarreal 1 (-8)
35. Kairat 1 (-11)*
36. Ajax 0 (-15).
*Una partita giocata in più
I risultati delle sfide di Champions di stasera:
Inter-Liverpool 0-1
88' rig. Szoboszlai (L)
Atalanta-Chelsea 2-1
26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)
Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1
21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)
Tottenham-Slavia Praga 3-0
26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)
PSV-Atletico Madrid 2-3
10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)
Union SG-Marsiglia 2-3
5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),
Monaco-Galatasaray 1-0
68' Balogun (M)
