Buonanotte verso l'addio al Chelsea, Rosenior: "Cerchiamo la migliore soluzione per lui"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Liam Rosenior, ha parlato del mercato di gennaio dei blues. Ecco le sue parole:

"Se vogliamo farlo, deve essere il giocatore giusto. Devo valutare il gruppo. Ogni giorno io e il consiglio di amministrazione parliamo di possibili trasferimenti in entrata e in uscita. Se riteniamo che sia il giocatore giusto, allora prenderemo una decisione".

Verso l'uscita, intanto, Facundo Buonanotte, che ha trovato pochissimo spazio ed è destinato al Leeds: "In termini di partite e minuti giocati, non è esattamente quello che vuole. Stiamo cercando la soluzione migliore per lui. Sono in costante contatto con i direttori sportivi e la proprietà per quanto riguarda i potenziali trasferimenti che sono vantaggiosi per noi, sia in entrata che in uscita".