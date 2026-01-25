Chelsea vigilissimo sul mercato, Rosenoir: "Con i dirigenti ci sentiamo anche 4 volte al giorno"

Il tecnico del Chelsea, Liam Rosenior, ha voluto fare chiarezza sulle dinamiche che regolano il mercato dei Blues, descrivendo il rapporto di stretta collaborazione con la direzione sportiva del club. "Siamo in costante conversazione, ci sentiamo tre o quattro volte al giorno, perché il mercato si muove con una rapidità estrema", ha dichiarato Rosenior, sottolineando l'importanza di una linea diretta con i vertici societari. Oggi peraltro si è parlato di Kim Min-jae per la difesa dei Blues.

L'allenatore ha poi spiegato le insidie tipiche della sessione invernale: "A gennaio possono emergere opportunità inaspettate, così come possono arrivare offerte impreviste per i nostri giocatori". La strategia del club londinese sembra dunque basarsi su una gestione dinamica e reattiva, pronta a cogliere ogni occasione utile per rinforzare la rosa o valutare eventuali uscite.

"Siamo molto aperti e collaborativi", ha proseguito il tecnico. "Oggi ho già avuto due colloqui sul mercato e non sono neppure le due del pomeriggio. Continueremo a lavorare sodo: se riterremo che un'operazione, in entrata o in uscita, sia quella giusta per il bene del club, prenderemo una decisione". Le parole di Rosenior confermano un Chelsea vigile e pronto a intervenire in un mese di gennaio che si preannuncia caldissimo per i colori londinesi.