Chelsea, manita di Rosenior all'esordio da tecnico: "Inizio forte". E sul futuro: "Sono entusiasta"

Buona la prima per Liam Rosenior, neo allenatore del Chelsea all'esordio assoluto sulla panchina dei Blues dopo il 5-1 impartito al Charlton in FA Cup. Con tanto di sedicesimi di finale raggiunti: "Un buon inizio, professionale", ha esordito ai microfoni di TNT Sports l'ex tecnico dello Strasburgo fino a pochi giorni fa. "Ho pensato che il nostro primo gol fosse arrivato in un momento importante della partita, è stato un gol brillante di Jorrel (Hato, ndr)".

Poi parole al miele per la sua nuova squadra: "La qualità dei miei giocatori è stata straordinaria. Forte inizio, qualcosa su cui costruire e mercoledì sera ci aspetta una partita piuttosto tranquilla (contro l'Arsenal in Carabao Cup, ndr)! I gol cambiano le partite e questo dipende dalla qualità dei giocatori. Segnare quando l’abbiamo fatto è stato davvero positivo", ha riconosciuto il tecnico inglese. "Ho una squadra fantastica, sono stato felice dei giocatori schierati dall’inizio. Ho trovato Marc Guiu magnifico, ha meritato il suo gol. Ci sono molti aspetti positivi. Un forte inizio, ma non c’è ancora nulla di cui esaltarsi troppo".

Sul modo in cui la squadra ha iniziato la partita: "Ero felice per Jorrel (Hato, ndr) perché ha giocato in un ruolo diverso, come trequartista, come ha fatto in passato Marc (Guiu, ndr), e ha segnato un gol e ha fatto molto bene. Sono stato contento di Tosin (Adarabioyo, ndr) e del grande Ben (Badiashile, ndr) in difesa. Il giovane Josh (Acheampong, ndr), pieno di potenziale, mi ha soddisfatto". Una vittoria sul quale costruire il successo del futuro: "Sono due mesi intensi. I ragazzi sono stati molto ricettivi nei nostri confronti e li ringrazio per questo, e se continuiamo a lavorare in questo modo sono entusiasta per il futuro".