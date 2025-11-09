Chelsea, ecco il vero Garnacho: 2 gol e 2 assist nelle ultime 4 gare. Occhio all'Argentina

Due mesi e qualche giorno, ma Alejandro Garnacho finalmente ha ingranato al Chelsea. L'esterno offensivo argentino infatti nelle ultime 4 partite disputate con i Blues, tra tutte le competizioni, ha messo il suo zampino in 2 gol e altrettanti assist. Nell'impegno ostico e in trasferta in Champions League contro il Qarabag l'ultima rete che ha permesso ai londinesi di salvare la faccia e chiudere il match quantomeno con un pari (2-2). Specialmente nell'ultima vittoria per 3-0 contro il Wolverhampton ieri, nell'undicesima giornata di Premier League: due palle servite su un piatto d'argento per Malo Gusto e Pedro Neto.

Insomma, l'ex Manchester United sta ritrovando brillantezza in campo, nonostante il CT dell'Argentina Lionel Scaloni abbia deciso di non convocarlo per l'amichevole in programma il prossimo venerdì 14 novembre contro l'Angola. Invece, Enzo Maresca ha voluto coccolare il classe 2004 e sottolinearne la sua crescita all'interno anche del sistema tattico del Chelsea: "Garnacho è stato molto bravo. Non solo con la palla, ma anche senza, soprattutto quando pressava… ed è proprio questo ciò che chiediamo ai nostri esterni".

Con queste prestazioni, Garnacho si è consolidato come titolare inamovibile ed è stato fondamentale per permettere al Chelsea di salire al secondo posto della Premier League con 20 punti, a 6 lunghezze di distanza dalla capolista Arsenal. La sua crescita in Inghilterra, tuttavia, potrebbe avere ripercussioni anche nella Nazionale argentina. In fin dei conti la speranza del giocatore di 21 anni in proiezione del Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.