Come va al Chelsea? Marco Palestra di nuovo in Nazionale dopo il disastro di Zenica

Marco Palestra è nell'elenco dei 31 calciatori convocati da Roberto Mancini per le sfide di Nations League che andranno in scena prossima settimana contro Francia e Belgio. Dopo aver saltato le prime quattro sfide dopo il ritorno del Mancio causa infortunio, uno dei giovani su cui il calcio italiano ripone maggiori aspettative è di nuovo in lista. Un ritorno che arriva dopo i primi passi concreti mossi in queste settimane a Londra da calciatore del Chelsea. Ma come procede la sua avventura coi blues?

L'infortunio e poi la prima da titolare (a sinistra)

Marco Palestra la scorsa estate è stato protagonista di una delle più importanti telenovele di calciomercato. Dopo aver trattato per settimane con l'Inter, il laterale classe 2005 è passato al Chelsea che con un bltz l'ha strappato ai nerazzurri. Soprattutto in poche ore ha trovato l'accordo con l'Atalanta grazie a un'offerta da quasi sessanta milioni di euro. Arrivato a Londra con grandi aspettative e su espressa richiesta di Xabi Alonso, Palestra in estate ha rimediato un fastidioso infortunio muscolare al quadricipite che di fatto l'ha fermato pochi giorni prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Dopo settimane di stop, Palestra ha fatto il suo esordio con la maglia dei blues solo il 10 ottobre contro il Bournemouth e lo scorso week-end - in occasione della sfida vinta 2-0 contro il Manchester United - ha giocato la sua prima gara da titolare. Ha giocato terzino sinistro, non proprio il ruolo ideale per un calciatore che lo scorso anno a Cagliari ha fatto la differenza soprattutto sulla fascia destra.

Il debutto in Nazionale a marzo

Palestra fino a questo momento ha giocato solo due gare con la Nazionale. Gattuso l'ha fatto esordire nei play-off di marzo: a Bergamo contro l'Irlanda del Nord è subentrato a Politano, poi qualche giorno più tardi è partito dall'inizio a Zenica nella notte che ha sancito la terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia a un Mondiale. Tra i pochi a salvarsi in terra bosniaca, Palestra è stato poi chiamato anche da Baldini per le amichevoli di giugno ma in quell'occasione non è sceso in campo: in panchina contro il Lussemburgo, indisponibile contro la Grecia.

Lunedì inizierà il suo terzo raduno con la Nazionale, nel nuovo ciclo con Roberto Mancini il classe 2005 è già considerato una certezza. Un punto di forza, anche se otto mesi fa ancora non aveva debuttato con la maglia azzurra e al Chelsea solo adesso sta muovendo i suoi primi passi.