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Everton-Chelsea, le formazioni ufficiali: Palestra in panchina, Maitland-Niles in campo

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 13:12Calcio estero
17.10.2026 13:12Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La settima giornata di Premier League si apre con la sfida tra Everton e Chelsea. David Moyes conferma il 4-2-3-1, affidandosi a Pickford tra i pali e alla coppia centrale composta da Tarkowski e Branthwaite, con Maitland-Niles e Mykolenko sulle corsie. In mediana spazio a Garner e Armstrong, mentre sulla trequarti agiranno Röhl, Dewsbury-Hall e Grealish alle spalle dell'unica punta Barry.

Xabi Alonso risponde con il consueto 3-4-2-1. Davanti a Emiliano Martínez ci saranno Acheampong, Lacroix e Colwill, con Neto e Hato sugli esterni e la coppia Caicedo-Henderson in mezzo al campo. Sulla trequarti agiranno Cole Palmer e Morgan Rogers, chiamati a supportare João Pedro, riferimento offensivo dei Blues. Marco Palestra parte dalla panchina.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Chelsea (3-4-2-1): Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Henderson, Caicedo, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

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