Chelsea, finalmente Palestra! Prima da titolare contro il Man United, Mancini osserva

Tante notizie positive oggi per il Chelsea, che ha aperto il sabato di Premier League ospitando il Manchester United. Oltre al risultato, una vittoria per 2-0, in casa Blues è da registrare il debutto dal primo minuto di uno dei principali colpi estivi ovvero l'esterno ex Atalanta Marco Palestra.

I numeri di Palestra contro il Man United

In occasione del match contro i Red Devils, il tecnico dei Blues Xabi Alonso ha deciso di schierare Palestra dal primo minuto nel ruolo di terzino sinistro nel suo 4-2-3-1. Il classe 2005, reduce da una brillante stagione al Cagliari, ha risposto dimostrando di poter reggere la fisicità della Premier League: prova ne sono i 5 duelli vinti su 9 andati in scena. Grande precisione nei passaggi da parte sua (ne ha completati 14 su 17, con una precisione dell'82%), mentre il contributo sul piano offensivo ha lasciato un po' a desiderare (nella metà campo avversaria nessun tiro, nessun passaggio chiave e nessun cross tentato). Numeri in chiaroscuro quindi, ma accettabili trattandosi di un debutto da titolare in un nuovo campionato.

Inizio di stagione in salita, Nazionale all'orizzonte

Acquistato dal Chelsea per una cifra di circa 60 milioni di euro, Palestra era candidato ad un ruolo di immediato protagonista. La fortuna però non è stata dalla sua parte, visto che un infortunio alla coscia lo ha fatto debuttare con la muova maglia solo ad ottobre. Dopo le prime apparizioni a gara in corso, oggi la chance da titolare: la speranza per il ragazzo, oltre che per la Nazionale, è che sia la prima di una lunga serie di presenze stagionali con un rendimento sempre più convincente. A proposito di Italia, al termine del prossimo weekend gli azzurri si ritroveranno: chissà che il ct Mancini, sperando di vedere Palestra ancora in campo in Premier League tra una settimana contro il Sunderland, non decida di includerlo tra i convocati.