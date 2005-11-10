I convocati della Spagna: gioia per Jacobo Ramon, non c'è Josep Martinez
Daniele Najjar
Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, ha diramato la lista dei 27 giocatori convocati per le sfide in programma contro la Cechia (il prossimo 12 novembre) e contro l'Inghilterra (il 15 novembre), valide entrambe per gli ultimi impegni della fase a gironi della Nations League.
Convocati della Spagna: c'è e chi no della Serie A italiana.
Stavolta non c'è il portiere dell'Inter, Josep Martinez, fra i convocati di De La Fuente. Il Como dei miracoli invece fa gioire anche Jacobo Ramon, che punta così all'esordio in nazionale maggiore dopo aver fatto la trafila nei settori giovanili. Niente da fare anche per il centrale del Milan, Mario Gila, fra gli altri spagnoli presenti nella nostra Serie A: anche lui deve ancora esordire con la nazionale maggiore della Roja.
I convocati della Spagna per le sfide a Repubblica Ceca e Inghilterra
Ecco di seguito i 27 giocatori convocati della Spagna per le sfide contro Repubblica Ceca e Inghilterra, valide per la quinta e sesta giornata della Nations League:
Portieri: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles
Difensori: Pedro Porro, Pubill, Laporte, Cubarsí, Huijsen, Jacobo Ramón, Cucurella, Grimaldo.
Centrocampisti: Zubimendi, Barrios, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Baena, Fermín, Marc Roca.
Attaccanti: Nico Williams, Yeremy, Oyarzabal, Ferran, Roberto, Lamine Yamal, Barrenetxea.