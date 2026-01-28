Chiellini chiede aiuto al governo italiano: "C'è un gap economico che ci sta affliggendo"

Nel prepartita di Monaco-Juventus, Giorgio Chiellini ha affrontato diversi temi riguardanti l'attualità bianconera, fra cui la trattativa per il ritorno di Kolo Muani. Nell'analisi dell'ex difensore, entra anche una considerazione sullo stato del calcio italiano con tanto di richiesta d'aiuto:

Un'opinione sull'involuzione del calcio italiano?

"Ne prendiamo atto, manca qualche risultato principale. L'Inter, che l'anno scorso ha fatto una cavalcata europea importante, ha qualche punto in meno. Sappiamo quanto sarebbe importante arrivare con cinque squadre in Champions e che tanti nuovi acquisti stanno faticando in Serie A. Speriamo di qualificarci tutti e 4 per i playoff, poi se arriva una sorpresa dalle prime 3 sarebbe un passo importante".

Quali sono le aree dove l'Italia può migliorare più velocemente?

"C'è un gap importante che a livello economico ci sta affliggendo, c'è bisogno di un aiuto del governo per il calcio italiano. Il decreto crescita che è stato abolito ha permesso all'Inter di comprare dei campioni. Per quanto riguarda la Nazionale, i giovani stanno giocando: è un percorso che va creato e che ci metterà ad esser efficace tra i 5 e i 10 anni. Serve un percorso anche nelle Under che abbandoni un po' la tattica e che torni un po' all'italiano senza scopiazzare in giro".