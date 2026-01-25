Juventus, Chiellini: "A Napoli all'andata toccammo il fondo, ma è da lì che siamo ripartiti"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto al microfono di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli: "La partita è importante. A Napoli all'andata abbiamo toccato il fondo, ma da lì siamo ripartite, da quella partita c'è stata una reazione importante con Bologna e Roma. Ora c'è da pesare queste certezze. Siamo tutti convinti che siano forti e ben solide, ma sarà il campo a dirlo".

Ritrovare questo Stadium è un uomo in più?

"Questo stadio ha solo bisogno di vedere che la squadra c'è. Da qualche anno i risultati non sono buoni, quindi ci sta un po' di malcontento, ma non vedono l'ora di veder vincere la squadra, giocare, segnare e gioire insieme. Oggi è un'occasione per riunirci tutti insieme. Abbiamo avuto un po' di sfortuna sabato scorso, ma anche lì la squadra si è ricompattato, ha saputo soffrire col Benfica e ha fatto una prova di grande sostanza".

En-Nesyri arriva?

"Siamo andati a parlare col ragazzo, perché poteva essere un'occasione interessante, e ha mostrato qualche perplessità sulla modalità del trasferimento, in prestito, quindi ad oggi la trattativa è chiusa. Vedremo se ci sarà occasione di migliorare la squadra la prossima settimana, consapevoli che il mercato di gennaio è molto complicato".