Giorgio Chiellini, ex difensore e oggi dirigente della Juventus, nella sua lunga intervista rilasciata al podcast Business of Football, ha parlato anche di Antonio Conte e di quanto fu importante il suo arrivo sulla panchina bianconera per l'inizio di quel grandissimo ciclo che portò poi alla vittoria di nove Scudetti consecutivi e non solo: "Conte fu l'uomo chiave".

Fu lui a spostarla nella difesa a tre, giusto?

"Sì. Tra noi nacque subito un ottimo rapporto, dentro e fuori dal campo, e le nostre caratteristiche si incastravano alla perfezione. Ma abbiamo giocato sia a quattro che a tre; potevamo giocare a quattro perché è la qualità dei giocatori a fare la differenza. La tattica è qualcosa che puoi creare e cucire su misura come un abito adatto alla squadra che hai a disposizione. Ci siamo divertiti molto insieme e il nostro rapporto rimane ancora oggi molto stretto e solido."

Parole poi anche sull'addio al Livorno nel 2004, con Chiellini che diede carta bianca al club amaranto: "Ero cresciuto giocando tra Serie B e Serie C, fino a vincere il campionato di Serie B con il Livorno. Avevo già scalato tutte le nazionali giovanili dall'Under 15 all'Under 21 e, onestamente, fu il club a decidere di cedermi alla Juventus. Lasciai che fosse la società a scegliere la mia destinazione".

Per quanto ti vendettero?

"7 milioni".

Nel 2004 erano tantissimi soldi.

"Per un ragazzo del Livorno, sì. Se pensi alle cifre di oggi o di qualche anno dopo no, ma fino a quel momento non avevo mai giocato in Serie A. Era una buona valutazione per un difensore nel 2004, una cifra importante ma non folle".