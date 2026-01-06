Dall'Inghilterra: guai per Napoli e Juve, il Liverpool preferisce tenersi Chiesa a gennaio

Per Federico Chiesa è un duello di mercato tra Napoli e Juventus. I rumor emersi nelle ultime ore infatti proiettano le due big di Serie A sulle tracce dell'esterno d'attacco di 28 anni, con la speranza da parte di entrambe di riuscire a strappare un prestito a gennaio. Prelevandolo dal Liverpool per riportarlo subito in Italia in occasione della finestra di trasferimenti invernale.

Eppure, stando a quanto riportato da Sky Sports UK, non filtrano buone sensazioni a proposito del ritorno di Chiesa in Serie A: tant'è che, secondo l'emittente satellitare, è altamente improbabile che l'attaccante lasci i Reds in questo momento. Dunque il club inglese chiuderebbe alla possibilità di veder partite Chiesa sia in prestito sia tramite trasferimento a titolo definitivo nel mese di gennaio.

Chiuso invece il mercato invernale, il Liverpool poi aprirebbe all'addio del giocatore italiano, a patto però di concludere il trasferimento con una cessione permanente. Ma al momento questa opzione è impraticabile per volere dei Reds. Intanto in questa stagione Chiesa ha totalizzato 15 presenze in Premier League, segnando 2 gol, dopo essere stato acquistato dalla Juventus nell'estate del 2024. Gli restano ancora due anni e mezzo di contratto con il club inglese, vista la scadenza predisposta nel 2028.