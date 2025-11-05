Chivu a punteggio pieno, Zola: "Non l'Inter migliore. Lautaro? Trascinatore ed esempio"

L'ex attaccante Gianfranco Zola ha commentato a Prime Video la vittoria, arrivata a fatica, da parte dell'Inter contro i kazaki del Kairat Almaty.

Queste le sue parole: "La cosa più importante è la vittoria, i 12 punti, i 4 successi su 4. Oggi non si è vista la migliore Inter, si sono visti tanti errori tecnici, segno che la preparazione della partita non è stata ottimale. Sono cose psicologiche: se non prepari la partita nel migliore dei modi rischi di sottovalutare l'avversario, a volte succede inconsciamente".

I giocatori dell'Inter sono sembrati sottovalutare l'avversario di stasera, per alcuni tratti del match: "È normale, ti senti dire: 'Giocate con il Kairat, la vittoria è facile e scontata'. Così entri in campo".

Commentando il gol di Lautaro Martinez, ha spiegato: "Lui è un trascinatore, mi piace che si sia cucito addosso questo ruolo con l'Inter. Si vede che ci tiene molto non solo a sé, ma all'Inter intera. Lui è un bell'esempio, per la grande motivazione che ha".