Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Chivu a punteggio pieno, Zola: "Non l'Inter migliore. Lautaro? Trascinatore ed esempio"

Chivu a punteggio pieno, Zola: "Non l'Inter migliore. Lautaro? Trascinatore ed esempio"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
ieri alle 23:56Serie A
Daniele Najjar

L'ex attaccante Gianfranco Zola ha commentato a Prime Video la vittoria, arrivata a fatica, da parte dell'Inter contro i kazaki del Kairat Almaty.

Queste le sue parole: "La cosa più importante è la vittoria, i 12 punti, i 4 successi su 4. Oggi non si è vista la migliore Inter, si sono visti tanti errori tecnici, segno che la preparazione della partita non è stata ottimale. Sono cose psicologiche: se non prepari la partita nel migliore dei modi rischi di sottovalutare l'avversario, a volte succede inconsciamente".

I giocatori dell'Inter sono sembrati sottovalutare l'avversario di stasera, per alcuni tratti del match: "È normale, ti senti dire: 'Giocate con il Kairat, la vittoria è facile e scontata'. Così entri in campo".

Commentando il gol di Lautaro Martinez, ha spiegato: "Lui è un trascinatore, mi piace che si sia cucito addosso questo ruolo con l'Inter. Si vede che ci tiene molto non solo a sé, ma all'Inter intera. Lui è un bell'esempio, per la grande motivazione che ha".

Articoli correlati
Zola avvisa l'Inter: "Occhio a Satpayev. Il Kairat non ha fenomeni, ma sa difendersi"... Zola avvisa l'Inter: "Occhio a Satpayev. Il Kairat non ha fenomeni, ma sa difendersi"
Zola: "Bene Pisacane al Cagliari per far crescere i giovani". E parla di Yildiz e... Zola: "Bene Pisacane al Cagliari per far crescere i giovani". E parla di Yildiz e Nico Paz
Zola: "Ho fiducia in Pioli. Anche Italiano a Bologna ha faticato all'inizio..." Zola: "Ho fiducia in Pioli. Anche Italiano a Bologna ha faticato all'inizio..."
Altre notizie Serie A
Saelemaekers vede l'analogia: "Noi come il Milan dello Scudetto? La mentalità è giusta"... Saelemaekers vede l'analogia: "Noi come il Milan dello Scudetto? La mentalità è giusta"
Inter, Bisseck sul gol subito dal Kairat: "A volte nessuno sa chi deve prenderla"... Inter, Bisseck sul gol subito dal Kairat: "A volte nessuno sa chi deve prenderla"
Gioca 5' (più recupero) e viene votato Man of the Match: notte magica per Samardzic... Gioca 5' (più recupero) e viene votato Man of the Match: notte magica per Samardzic
Marsiglia-Atalanta, perché l'arbitro non ha assegnato il rigore ai francesi Marsiglia-Atalanta, perché l'arbitro non ha assegnato il rigore ai francesi
Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Inter grande rivale, grato per la prestazione dei ragazzi"... Live TMWKairat Almaty, Urazbakhtin: "Inter grande rivale, grato per la prestazione dei ragazzi"
Inter, Dimarco fa autocritica: "Atteggiamento leggero, adesso arrivano le squadre... Inter, Dimarco fa autocritica: "Atteggiamento leggero, adesso arrivano le squadre forti..."
"Pensavo proprio a quella": Chivu, siparietto con Maicon che gli ricorda il Rubin... "Pensavo proprio a quella": Chivu, siparietto con Maicon che gli ricorda il Rubin Kazan
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
2 Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Inter grande rivale, grato per la prestazione dei ragazzi"
3 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
4 Marsiglia-Atalanta, perché l'arbitro non ha assegnato il rigore ai francesi
5 6 novembre 2005, ultimo striscione della Fossa dei Leoni. Con 5-1 all'Udinese
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.1 L'urlo di Samardzic al 90', l'Atalanta sbanca Marsiglia e ritorna al successo
Immagine top news n.2 Inter-Kairat 2-1, le pagelle: Lautaro sorride, Frattesi sparisce, luci ed ombre Esposito
Immagine top news n.3 Inter col minimo indispensabile e qualche rischio di troppo. Ma le buone notizie abbondano
Immagine top news n.4 L'Inter scaccia i fantasmi kazaki: 2-1 al Kairat Almaty, ma che fatica
Immagine top news n.5 Genoa, ecco De Rossi: prime foto con il ds Lopez da tecnico rossoblù
Immagine top news n.6 La Fiorentina ha scelto, accordo vicino con Paolo Vanoli: tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Fiorentina, prime parole di Galloppa: "Se è un sogno non svegliatemi. Voglio riportare entusiasmo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie D n.1 Morrone: "A breve, si avrà contratto federale per Ds e collaboratori in LND"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"
Immagine news Serie A n.3 Ferri: "Gasperini valore aggiunto della Roma. Genoa, De Rossi è la scelta giusta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Ederson: "Era importantissimo vincere, soprattutto in Champions League"
Immagine news Serie A n.2 Viviano su Leao: "Pause? Se non le avesse sarebbe capitano al Real Madrid"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Marotta fa eco a Scaroni: "San Siro? Non c'è niente da temere, c'è trasparenza"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Djimisiti: "Ci voleva una vittoria dopo tanto tempo, sempre creato tanto"
Immagine news Serie A n.5 Frey consiglia la Fiorentina: "Toglierei la fascia a Ranieri e la darei a De Gea"
Immagine news Serie A n.6 Saelemaekers vede l'analogia: "Noi come il Milan dello Scudetto? La mentalità è giusta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Risultato indigesto ma compleanno risollevato da un baby tifoso. Il sabato di Fulignati dell'Empoli
Immagine news Serie B n.2 Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria
Immagine news Serie B n.3 Entella, il difensore goleador. Tiritiello: "Ci ho sempre creduto, ma mi sta anche andando di culo!"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Portanova: "I punti persi ad Avellino dobbiamo riprenderceli contro l'Entella"
Immagine news Serie B n.5 I libri di #ioleggoperché negli stadi della Serie B: l'iniziativa promossa per la 12ª giornata
Immagine news Serie B n.6 "Ma quant'è bello quando segna Tiritiello". Il bomber dell'Entella che fa...il difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Un pallone per ricominciare: il Trento in sostegno del carcere. Un messaggio di speranza
Immagine news Serie C n.2 Marani: "Per la mia Serie C vorrei più club come l'Ospitaletto: è riferimento per il territorio"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo nel momento di grazia. Ma Cutolo non si meraviglia: "Percorso che ci aspettavamo"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Figliomeni: "Il ko di Arezzo fa ancora male, e infastidisce tutt'oggi"
Immagine news Serie C n.5 Non solo in prima squadra, i problemi del Livorno sono anche nelle giovanili. Con staff in sciopero
Immagine news Serie C n.6 Ternana, buone notizie in vista della Vis Pesaro. Torna ad allenarsi in gruppo D'Alterio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?