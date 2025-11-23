Inter, Chivu: "Sommer? Non c'è un solo colpevole. Lautaro fuori per scelta tecnica"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida col Milan: "Non è solo quello che abbiamo creato ma la prestazione e l'attenzione da salvare, ci hanno fatto gol nell'unica occasione su un lancio lungo ma il calcio è così. Ci abbiamo provato in tutti i modi, questo è lo spirito che voglio vedere poi è normale che quattro sconfitte in dodici giornate sono troppe però la classifica è ancora corta. Dobbiamo gestire bene la frustrazione, perché perdere una partita così può lasciare qualche segno".

Sommer sta avendo un rendimento altalenante?

"Io non faccio un'analisi del genere, so quello che creiamo e i rischi che corriamo. Non vado mai sulle individualità, perché i miei giocatori sono sempre i migliori. Non punto il dito perché quando accade c'è odore di fallimento. Non c'è un solo colpevole di questa sconfitta, siamo tutti dentro. Potevamo gestire meglio i momenti, abbiamo solo il dovere di rialzarci perché mercoledì abbiamo un'altra partita importante".

Come mai tutti questi gol presi in contropiede?

"Per caratteristiche dei nostri giocatori siamo costretti ad attaccare con tanti uomini e siamo più esposti al contropiede, oggi ne abbiamo subito solo uno ed è stato fatale. Finora abbiamo subito abbastanza poco per quelli che sono i rischi che corriamo. Dobbiamo migliorare nella percezione del pericolo, fare anche qualche fallo in più".

Perché Lautaro è uscito a mezz'ora dalla fine?

"Lautaro sta bene, non posso cambiare giocatori? È una scelta tecnica mia, anche i ragazzi che sono in panchina come Bonny e Esposito meritano di dare il loro contributo".