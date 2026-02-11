Juventus, Holm: "Spalletti è venuto spesso a vedermi a... La Spezia. Ruolo? Terzino o quinto"

Emil Holm, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento che sta vivendo e del rapporto che ha instaurato con Luciano Spalletti, suo nuovo tecnico: "Il primo giorno che l'ho visto mi ha detto che sua moglie è di La Spezia e che quindi ha visto molte partite quando ero lì. Abbiamo parlato poco, ma è andata molto bene".

Le ha già detto che cosa le chiederà e dove la impiegherà?

"Nel ruolo di terzino o in quello di quinto. Mi chiede di spingere tanto in campo, spingere forte e di dare il massimo. Io voglio ogni giorno imparare qualcosa".

La Juventus ha acquistato Holm in prestito con diritto di riscatto dal Bologna. Qualora i bianconeri decidessero di riscattare l'esterno dovranno pagare 15 milioni di euro ai rossoblù e avranno la possibilità di farlo in tre esercizi. Sono previsti anche 3 milioni di euro di bonus, che potrebbero far aumentare l'esborso della Vecchia Signora, qualora dovessero essere raggiunti determinati obiettivi.