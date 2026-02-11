Maguire verso il rinnovo: il Manchester United prepara l'offerta. A gennaio cercato dal Milan

Sembra sempre più vicino il rinnovo di Harry Maguire con il Manchester United. Il difensore inglese, in scadenza a fine giugno con un contratto da circa 180mila sterline a settimana, potrebbe prolungare la sua permanenza a Old Trafford oltre questa estate.

Da gennaio Maguire è libero di trattare con club esteri e nei mesi scorsi non sono mancati gli interessamenti. Tra le società che hanno preso informazioni figurano il Milan e l’Al Qadsiah, club della Saudi Pro League. Nonostante questo, la volontà del centrale resta chiara: continuare la sua avventura con lo United.

La situazione è diversa rispetto a quella di Casemiro, anche lui in scadenza ma destinato all’addio. Per Maguire, invece, si prospetta un possibile nuovo accordo, anche alla luce del suo rilancio nelle ultime settimane.

Determinante è stato l’arrivo in panchina di Michael Carrick, che lo ha rimesso al centro del progetto tecnico. Dopo stagioni complicate e la perdita della fascia di capitano, Maguire ha riconquistato spazio e fiducia, tornando a essere un punto fermo della retroguardia.

Il club sarebbe pronto a formulare un’offerta nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare un’intesa sia sull’ingaggio sia sulla durata del nuovo contratto. Per il difensore inglese, che si avvicina ai 33 anni, sarebbe la conferma di una vera e propria rinascita a Old Trafford dopo un percorso fatto di alti e bassi.

Le parti sono al lavoro: il futuro di Maguire potrebbe essere ancora a lungo in maglia United. Lo riporta il Daily Mail.