Una stagione da stella della Lazio: così Lotito sta provando a blindare Isaksen

Un'altra prestazione di sostanza e non solo. Perché per presenze e personalità, Gustav Isaksen s'è pure guadagnato la fascia di capitano della Lazio. "Una grande emozione", il sorriso del danese dopo l'1-1 di domenica tra i suoi biancocelesti e il Napoli al Maradona. Una gara di qualità, un primo tempo da indemoniato, una ripresa dove ha aiutato la squadra soprattutto nelle coperture e in fase difensiva.

Numeri da top

Quella di Isaksen è stata una metamorfosi straordinaria in questa stagione, nella gestione di Gennaro Gattuso si è trasformato come detto non solo in un elemento buono a cambiare le partite a gara in corso, a dare la scossa giusta. E' diventato un riferimento tecnico e tattico, un equilibratore e anche un calciatore complicato da inquadrare e da imbrigliare per le formazioni avversarie. I numeri del giocatore lo confermano: 11 presenze e 4 reti con 1 assist in campionato, ha quasi raggiunto il suo record di 5 reti dello scorso anno.

La trattativa sul rinnovo

Per questo Claudio Lotito e Angelo Fabiani stanno proseguendo, e lo faranno ancor di più nelle prossime settimane, i contatti con l'entourage per blindarlo. Ancora non c'è l'intesa ma la volontà del club e in questo momento anche del giocatore è chiara: trattare e provare a trovare l'accordo su un contratto ora in scadenza nell'estate del 2028 almeno fino al 2030 con sostanzioso (nelle richieste) o discreto (nelle proposte) aumento degli emolumenti. Ma la stagione è chiara, il messaggio anche: un Isaksen così va blindato.