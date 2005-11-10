La Lazio può vincere lo Scudetto? Lotito è scaramantico: "Non parliamo di queste cose"

La situazione che sta vivendo Claudio Lotito a Roma con la Lazio è paradossale perché il presidente dei biancocelesti è costantemente contestato dal pubblico, che infatti quando la squadra gioca all'Olimpico resta fuori dallo stadio, ma è primo in classifica, evento che non capita così abitualmente a Formello. Dopo un mercato fatto senza tanti soldi a disposizione, è sorprendente vedere Gattuso e i suoi giocatori in vetta al campionato di Serie A.

La battuta a Lotito

Oggi si è tenuta la presentazione di QN Media nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, alla quale ha presenziato pure il patron della Lazio. La pagina social satirica The Journalai gli ha rivolto una domanda legata alla possibile conquista dello Scudetto, ma ancora una volta ha prevalso la scaramanzia del presidente biancoceleste, che ha preferito non rispondere: "No, non parliamo di queste cose".