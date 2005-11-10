La Lazio non rallenta, anzi: con il 3-0 rifilato al Lecce i biancocelesti hanno consolidato il primo posto in solitaria nella classifica della Serie A, con 32 punti. Al termine del match odierno Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi abbiamo trovato una vittoria bellissima, non è stato facile. Abbiamo giocato contro giocatori forti, nel primo tempo era una gara un po’ complicata. Nel secondo siamo stati insieme, abbiamo parlato durante l'intervallo e poi siamo usciti con i tre punti", le parole del danese riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Le parole di Isaksen dopo Lazio-Lecce 3-0

Poi Isaksen ha sottolineato sull'importanza di aver avuto la meglio anche su una squadra in lotta per la salvezza: "Non ci sono partite facili. Questa squadra è incredibile, c’è un’atmosfera molto bella. Il mister sta facendo un capolavoro. Siamo felici e l’importante è prendere una partita alla volta. Vogliamo continuare così".

Sula sua crescita personale, ha aggiunto: "Secondo me sono sulla giusta strada, ma posso fare ancora di più e fare un altro step. Sono molto felice di essere qua e giocare in una squadra come questa”. E infine: "Adesso arrivano gare molto importanti. La prossima è a Torino e vogliamo continuare e fare qualcosa anche li".