I numeri di Donyell Malen con la maglia della Roma sono da impatto devastante. Inevitabilmente un'onda d'urto che ha già acceso i riflettori delle grandi d'Europa tra Premier League e Bundesliga. Con uno score complessivo di 27 reti in 34 partite disputate dal suo sbarco nella Capitale - frutto dei 15 gol nelle 20 gare della seconda metà della scorsa stagione e dei 12 centri già messi a segno nell'annata in corso tra campionato (8 in 10 presenze) e Champions League (4 in altrettanti match) - l'attaccante olandese si è imposto come il centravanti più prolifico dei cinque maggiori campionati europei nell'anno solare 2026 con 22 marcature totali. Un primato impreziosito da una continuità di rendimento unica nel continente.

Questione di gratitudine

Per respingere sul nascere le sirene estere in vista della prossima estate e onorare l'impegno morale assunto lo scorso gennaio - quando Malen accettò di ridursi l'ingaggio percepito all'Aston Villa (4,6 milioni più 700mila euro di bonus) firmando fino al 2030 a circa 3,7 milioni netti a stagione - la dirigenza giallorossa è pronta ad aprire i discorsi di rinnovo con il suo entourage. L'obiettivo di Trigoria è definire un prolungamento accompagnato da un sostanzioso adeguamento economico che porti lo stipendio fisso dell'olandese oltre la soglia dei 4 milioni di euro netti, consacrandolo al vertice assoluto del monte ingaggi della rosa al fianco o al di sopra di Mile Svilar. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Nessuna paura

Una mossa strategica che non rischia in alcun modo di incrinare gli equilibri dello spogliatoio romanista. Tutti all'interno del gruppo riconoscono infatti a "Bobby" lo status di leader tecnico, uomo copertina e punto di riferimento imprescindibile per le ambizioni di alta classifica della squadra di Gian Piero Gasperini: blindare la macchina da gol olandese rappresenta oggi la priorità assoluta del club per consolidare il progetto tecnico e garantire continuità ai sogni europei della Capitale.