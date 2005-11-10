Tripletta con l'Olanda, davvero Reijnders rimarrà in Arabia? Malen era senza gol da un anno

Due assist e un gol per Donyell Malen, addirittura tripletta per Tijjani Reijnders. L'Olanda di Xavi si è divertita a ridicolizzare la Grecia 7-0 ieri nel confronto valido il quinto turno di UEFA Nations League, salendo a quota 11 punti con vista sulla qualificazione ai quarti di finale - anche se tutto dipenderà dall'incrocio finale con la Germania di Klopp. Ma andiamo a scoprire più da vicino lo show dell'attaccante della Roma e dell'ex centrocampista del Milan che sta giganteggiando in Arabia.

Reijnders da hat-trick. E il futuro?

Da dove partire? In primis la notizia più roboante, la tripletta di Reijnders siglata in 21 minuti. Al 12' la bordata sotto la traversa a castigare Tzolakis, poi su gran giocata di Malen e assist acrobatico (petto ed esterno a seguire) va a pescare l'inserimento da bomber vero dell'ex Milan e Manchester City a due passi dalla porta al 18'. Non contento, al 33' scatta l'asse con un altro ex Serie A e contro il quale ha giocato diversi derby da avversario: l'ex Inter Denzel Dumfries arriva con i tempi perfetti sul secondo palo per trovare dall'altra parte con una sponda di testa proprio Tijjani. Ma davvero rimarrà all'Al Qadsiah? I numeri in Saudi Pro League sono da top player, vice capocannoniere con ben 8 gol alla sua prima esperienza lontano dall'Europa e in Medio Oriente. Anche davanti all'ex Atalanta e oggi compagno di squadra Mateo Retegui.

Malen si toglie un peso

Il colpo da biliardo di Malen al 61' su altro assist di Dumfries vale per il goleador della Roma un sollievo ritrovato in Nazionale: non segnava dal 17 novembre 2025, allora gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Dopo praticamente un anno il classe '99 è tornare a fare scintile anche con la maglia Oranje. Probabilmente il primo di molti a seguire. Intanto Gian Piero Gasperini se lo gode alla Roma dopo averlo pescato da riserva dell'Aston Villa in Premier League.