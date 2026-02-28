Como, finalmente torna Diao: 75 giorni dopo l'infortunio, rientra contro il Lecce
Nel pomeriggio glorioso del Sinigaglia, parte una ola generale di tutto lo stadio per riabbracciare Assane Diao. Uscito Jesus Rodriguez (gol e assist), al minuto 84 è entrato l'attaccante senegalese che non giocava dal 15 dicembre ormai.
L'ultima drammatica apparizione all'Olimpico, contro la Roma, nel girone d'andata e la sconfitta di misura presa dai lariani quando l'ex Betis ha riportato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Uno stop di 75 giorni che gli h impedito anche di raggiungere la Nazionale per disputare la Coppa d'Africa tra l'altro vinta dai suoi compagni di squadra.
Un recupero importantissimo per Cesc Fabregas e il Como per questo finale di stagione.
