Solomon e Lezzerini ko nella Fiorentina. Il report medico: "Saranno rivalutati nei prossimi giorni"

Brutte notizie in casa Fiorentina, che perde un titolare in vista dei prossimi impegni. Si tratta di Solomon, finito ko nell'ultimo match di Conference League contro lo Jagiellonia. Ecco il report medico del club viola, che aggiorna anche sulle condizioni del terzo portiere Lezzerini (anche lui infortunatosi giovedì sera al Franchi):

"ACF Fiorentina comunica che, nella tarda mattinata di oggi, i calciatori Manor Solomon e Luca Lezzerini sono stati sottoposti ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dei rispettivi infortuni occorsi durante la gara di Conference League Fiorentina-Jagiellonia di giovedì 26 febbraio.

Gli esami effettuati hanno evidenziato per Solomon una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra mentre per Lezzerini una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Entrambi i calciatori hanno iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni".

Da capire, dunque, la stima dei tempi di recupero: nel frattempo, contro l'Udinese lunedì sera dovrebbe rientrare dal 1' minuto Gudmundsson.