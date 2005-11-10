"Cioè si sta ribaltando la situazione": tre giocatori da seguire in Napoli-Frosinone

Con questa citazione di Giovanni Storti in un famoso sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo evidenziamo come al "Madadona" vada in scena una sfida nella quale lo scenario attuale è esattamente il contrario di ciò che ci immaginavamo. Alzi le mani chi si aspettava di trovarci alla 6ª giornata con un Napoli-Frosinone nel quale sono i ciociari ad essere davanti. E se sulla carta non ci sarebbe storia, lo scenario attuale apre a tutte le possibilità. Chi sono i possibili protagonisti della partita?

Vedremo il De Bruyne versione Belgio?

Quello che si è visto nella partita contro l'Italia all'Olimpico era un De Bruyne raramente ammirato al Napoli. Semplicemente dominante contro il centrocampo degli azzurri. Ma non è stata nemmeno la sua miglior partita in questa finestra internazionale, considerando la doppietta (il secondo gol, un capolavoro) realizzata contro la Turchia. Ha messo minuti nelle gambe e ha saltato l'ultimo impegno contro la Francia per squalifica. E ciò gli ha evitato di tornare "spremuto" a Castelvolturno. E Allegri conta di ritrovare quel leader visto in queste settimane con i Diavoli Rossi.

Kvernadze a casa di Kvaratskhelia

Al "Maradona" torna un esterno sinistro di piede destro che fa le fortune della propria squadra. Giorgi Kvernadze scenderà in campo nello stadio che ha visto le gesta di Kvaratskhelia. Non è la prima volta, per la verità: l'unico precedente è uno dei punti più bassi della storia recente dei partenopei, che furono umiliati in casa dai ciociari per 0-4. Sono passati tre anni e il giocatore è cresciuto esponenzialmente, ha segnato già tre reti in campionato e ha giocato la sua prima partita da titolare con la sua Nazionale. E i paragoni col campione finito al PSG si stanno sprecando. Che sia lui il protagonista della sfida?

Lang deve sfruttare la sua occasione

Perso Vergara in questa sosta e con Alisson Santos che rientrerà probabilmente all'ottava giornata, la fascia sinistra della trequarti del Napoli dovrebbe essere affidata a Noa Lang. L'olandese fin qui ha avuto poca fortuna sotto il profilo realizzativo pur offrendo un paio di prestazioni di buon livello. Solo un gol in Serie A per lui, sbloccarsi in questa stagione in una partita dove la concorrenza interna è assente può essere la svolta per il suo prosieguo.