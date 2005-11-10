Il 4-4 a Bergamo contro l'Atalanta mette a nudo i difetti che ormai da inizio stagione accompagnano l'Inter di Cristian Chivu. E alla radio di Tuttomercatoweb.com si parla di quale difetto è il più preoccupante in casa nerazzurra.

Stefano Impallomeni: "Non è stato molto lucido Chivu stavolta, capita. Qualche cambio non ha convinto. Ma non dimentichiamoci che c'è stata una ricaduta pericolosa. L'Inter vista in Olanda e col Como faceva pensare a una squadra imbattibile, ma ora questa ricaduta. Quando domina, nessuno lo fa come lei, è ingiocabile, però non devi pensare di essere ingiocabile. A livello psicologico pensano di mettere tutto a posto perché non può essere sempre così. Se l'Inter non vincesse il titolo, direi che di nuovo lo ha perso lei. Devono applicarsi di più e farsi il mazzo dietro".

Massimo Bonanni: "L'Inter non può vincere il campionato subendo 17 gol in 12 giornate. I giallorossi funzionano a meraviglia. Se prendono anche un esterno forte a gennaio la corsa per il titolo si chiude definitivamente, perché a quel punto sarebbero i più forti di tutte. L'Inter rimane molto forte, ma quante volte ha raddrizzato partite che erano praticamente perse? È una squadra squilibrata, molto forte in attacco ma fragile dietro. Giocando così semplicemente non potrà vincere lo scudetto".

Massimo Orlando: "Presunzione, un po' di superficialità, uscite con palla in orizzontale dalla difesa, errori, ma stavolta una critica a Chivu va fatta. Leva due palleggiatori nel momento della gestione della partita, leva Pio e concede all'Atalanta con 4 punte di fare il pressing finale. Poi difendono male, due angoli difesi male, se decide di stare bassa ora non ce la fa a difendere. Sarà un problema di testa, o che mancano difensori veri, ma una squadra come l'Inter non può prendere certi gol. E' una costante ormai, ora qualche domandina devono farsela".

Giovanni Mussa: "Non puoi essere così fragile. Lo si nota nell'atteggiamento. Appena fai gol, vedi la squadra distratta. La forza è l'attenzione e l'intensità. Se non la chiudi, poi non puoi pensare sempre di portarla a casa. Mi dispiace, ma abbiamo visto ancora una volta che Bastoni spostato da centro a laterale, l'Inter imbarca acqua".

Simone Braglia: "Ci sono talmente tante partite ancora. L'Inter in ogni partita subisce dai 10 ai 15 tiri in porta. Il portiere ha tenuto in piedi la baracca fino a quando ha potuto. Una squadra che vuole vincere lo Scudetto non può subire così tanto. Neanche il Milan, con una difesa rabberciata, subisce tutti questi tiri. Forse solo col Como non è stato così. L'Atalanta ieri ha tirato 10 volte, vuol dire che manca qualcosa in qualche reparto".

Christian Recalcati: "I giocatori sbagliano, ma l'approccio lo dà l'allenatore. L'anti-Inter è l'Inter e ieri è stata lei a buttare via due punti. Sono punti che poi potresti sentire. Ora non puoi più perdere punti da qui a gennaio".