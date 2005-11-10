Si cambia anche a Desenzano. Il ko contro l'AlbinoLeffe costa la panchina a GaburroUfficiale
Claudia Marrone
Il pesantissimo ko patito ieri contro l'AlbinoLeffe (che si è imposto con un tennistico 1-6), unitamente a un momento di stanca della squadra, sono costati cari al tecnico Marco Gaburro, esonerato dal Desenzano.
Di seguito, la nota del club:
"Il Desenzano F.C. comunica di aver sollevato Marco Gaburro dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
La Società desidera esprimere a mister Gaburro un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrate durante il suo percorso alla guida della squadra. A lui va il riconoscimento per essere stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie C, contribuendo al raggiungimento di un traguardo unico per la Società e per tutta la città di Desenzano.
Il Club ringrazia mister Gaburro per il percorso condiviso e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera professionale".