La Roma continua la sua cavalcata. La vittoria netta di Parma conferma l'imbattibilità dei giallorossi, proprio come Lazio, che insegue a due punti. E a parlare dei giallorossi e non solo ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com è stato l'ex calciatore Roberto Policano, intervenuto durante la trasmissione Maracanà.

In testa si aspettava la Lazio? E poi come vede Inter e Roma?

"Credo nessuno si aspettasse la Lazio lì. Le due romane imbattute è una cosa buona. La Roma sta facendo bene, l'allenatore sta sempre più incidendo su questa squadra, i giocatori cominciano ad assimilare i sacrifici anche da fare in settimana e i risultati stanno arrivando. Dispiace per la Champions, nonostante buone prestazioni sono arrivare delle sconfitte. Non so però fino a che punto possa reggere la Lazio, visto la rosa corta. L'Inter sulla carta ha l'organico più completo ma ogni tanto c'è qualche intoppo. Può anche vincere con una difesa così, ne fa anche tanti di gol. Ha una grande rosa, grandi alternative, può conciliare di più la coppa col campionato. Credo sia ancora la favorita. Anche il Milan è lì. E' un campionato più equilibrato quest'anno".

Malen: deve dire più grazie lui a Gasperini o il contrario?

"Credo un po' tutti e due. Malen è un giocatore che sta giocando anche diversamente rispetto a prima. Ora lega anche la squadra, in area è sempre pericoloso. E' quello che gli chiede Gasp anche di venire a giocare spalle alla porta. E' in piena fiducia, e quando sei così fai cose importanti. ha dimostrato di avere qualità impressionanti in fase di realizzazione".

Chi l'ha impressionata di più come calciatore?

"Stava facendo bene Balerdi, che è venuto in punta di piedi. Bella sorpresa Lulli, che quando entra mette sempre sprint alla Roma. Sono giocatori che nessuno si aspettava invece stanno facendo buone cose. Stessa cosa per Mora, Pisilli si sta confermando. Quando la squadra è in salute, i giocatori crescono tutti insieme".

Come commenta il Genoa di De Rossi?

"Nello spogliatoio ha un grande carisma, è un allenatore che viene seguito dai calciatori. E' uno che non si inventa niente, si vede una squadra quadrata, che non molla, e ha qualità davanti. Lui secondo me ha lavorato molto sulla fase difensiva, vedi una squadra molto più compatta. E subendo poco, alla fine un gol lei lo tira fuori. Ma detto questo è uno che riesce a trasmettere ai suoi l'esperienza che ha portato dal campo. E' un allenatore che avrà una grande carriera davanti a sè".

Lotta retrocessione, chi vede in difficoltà?

"Il Sassuolo da metà campo in su ha ottimi giocatori, per me a gennaio qualcosa faranno. L'Udinese ha avuto a che fare con diversi infortuni, poi c'è stato il cambio di allenatore. Ho rivisto con il Bologna una squadra più in salute, ci sono segnali in ripresa".

Si aspettava le difficoltà del Napoli?

"Dopo l'Inter era una delle più accreditate, ma gli infortuni delle volte ti possono mettere ko. Poi ha speso davvero poco sul mercato. Venendo a mancare giocatori importanti, è difficile tenere il passo delle altre che sono sempre al 100%. Non mi aspettavo un Napoli così, ha tutto il tempo per recuperare ma la vedo dura. Può fare la corsa sulla Juve".

Anche la Juve in difficoltà:

"Anche le scelte dei giocatori, che non sono all'altezza della Juve. Non sono adatti per farti fare risultati importanti".

Da osservatore, cosa vede di più ora?

"Udine è una piazza diversa, cerca sempre giocatori di prospettiva. Si cerca negli ultimi anni di anticipare le scelte di qualche squadra più affermata. I nostri target sono tutti giovani e che abbiano prospettiva di futura rivendita. Seguiamo da un 2005 in su".