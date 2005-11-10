Se c'è un giocatore che quasi da solo simboleggia la difficile transizione post-Ferguson del Manchester United quello è probabilmente più di ogni altro Bruno Fernandes. Volente o nolente, il fantasista portoghese classe 1994 ha incarnato le speranze andate via via a infrangersi contro la realtà dei Red Devils di rinascere e poter proseguire sui binari costruiti nei decenni con Sir Alex.

Le sue parole spaventano Manchester

Non è arrivato subito dopo il cambio della guardia in panchina a Old Trafford, ma sono comunque quasi 6 anni con la maglia rossa del Manchester United per lui, visto che è stato ingaggiato nel gennaio del 2020. Al termine di questa stagione scadrà il suo contratto con i Red Devils e le sue dichiarazioni del fine settimana hanno aperto una finestra su un addio che per molti sembra probabile: "Il club mi ha offerto il rinnovo ma ho deciso di aspettare e mettere tutto in stand-by, si pensa al campo. Se avessi voluto andarmene, potevo farlo la scorsa estate, due anni fa, tre anni fa… c’erano offerte importanti e potevo andare via a guadagnare molto di più. Ho sempre scelto io di rimanere. Se lo United non mi vorrà più, me ne andrò subito senza aspettare la fine del contratto. Non creerò mai problemi".

Milan e Juve lo seguono... per giugno

Alla finestra, a fiutare il colpo, ci sono anche squadre di Serie A. C'è la Juventus, che profili del genere li tiene d'occhio per DNA, ma anche il Milan che nel segno dei portoghesi si sta ricostituendo (di nuovo) sin dall'estate. Per entrambe, e con ogni probabilità per qualsiasi altra realtà interessata a Bruno Fernandes, ci sarà però da attendere almeno l'arrivo dell'estate per pensare di poter andare davvero all'attacco.