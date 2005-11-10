"Arriviamo molto carichi alla sfida contro il SudTirol, veniamo da una partita non positiva dopo 13 gare fatte molto bene, per cui dobbiamo ripartire subito, davanti al nostro pubblico: vogliamo tornare a vincere e a fare quello che abbiamo fatto finora": esordisce così, nel corso della conferenza stampa che anticipa il match contro il SudTirol, l'allenatore del Palermo Filippo Inzaghi.

Turno infrasettimanale, dunque, per la Serie B, con i rosanero che arrivano dal ko di Catanzaro, il primo stagionale: una sconfitta è un'occasione per crescere? Il tecnico precisa: "In categoria non c'è nulla di scontato, se qualcuno pensava che la Serie B fosse facile ancora una volta ha capito che se non siamo sempre il miglior Palermo, sotto ogni punto di vista, ogni gara nasconde insidie. La squadra ci ha però abituato a fare le cose bene, e sono certo che già da domani i ragazzi torneranno a fare quello che hanno sempre fatto".

Nessun particolare indizio sulla formazione, ma grande fiducia per il futuro: "Sicuramente metteremo qualche giocatore fresco, ma domani sono convinto che nel nostro stadio, con la curva che canterà tutta insieme, sarà un bellissimo spettacolo, vogliamo regalare loro grande gioia. Certo, l'avversario non sarà semplice, il SudTirol ha dei contenuti, ma noi pensiamo a fare la nostra gara: la sconfitta di Catanzaro è un inciampo che può capitare, l'importante è che sia solo un brutto ricordo".