Secondo successo per l'Italia, che continua il suo percorso nel Mondiale Under 17: Costa d'Avorio battuta con un gol per tempo, con gli Azzurrini di Franceschini che dominano il campo soprattutto nel primo tempo e rischiano poco anche nella ripresa. Queste le note migliori e peggiori della sfida appena terminata in Qatar:

TOP

L'Atalanta regna - Perillo di punta, Fugazzola poco dietro, e le due mezzali Olivieri (2010) e Gasparello: proprio dai due centrocampisti arrivano i gol che decidono la partita e in generale gli episodi che indirizzano la partita nella direzione azzurra. Anche la presenza di quattro orobici nella formazione titolare dice tanto su quanto la Dea conti nella rosa a disposizione di Franceschini.

Il muro Djibril Diallo - Seconda gara di fila e seconda prova da incorniciare per il centrale del Parma, che ha acquisito una consapevolezza nei propri mezzi superlativa e lo si vede bene in campo, dove svetta sugli avversari senza preoccuparsi della fisicità mostrata dagli africani. In questo momento è uno dei titolarissimi di Franceschini, vediamo se contro l'Uzbekistan gli verrà dato un turno di riposo.

FLOP

Il rigore finale - Leggerezza che si poteva evitare anche solo capendo lo stile arbitrale molto incline all'uso del VAR da parte dell'arbitro Michael Venne: Varali interviene in scivolata e tocca in modo lieve ma sicuramente percettibile l'avversario. La qualificazione al momento non è minimamente in dubbio, ma la differenza reti è un dato importante e regalare il rigore in pieno recupero è un errore da cui imparare in vista delle prossime gare.