Bollettini medici che sorridono poco alle società di Serie B, perché dopo i casi di Empoli e SudTirol, anche dal Padova arrivano brutte notizie per quel che riguarda un tesserato, nello specifico Nicolas Galazzi, che durante la seduta di allenamento di venerdì 20 novembre ha rimediato una lesione inserzionale del tendine d’Achille della gamba destra, che rende necessaria l'operazione.

Di seguito, il comunicato del club:

"Il Calcio Padova comunica che l’infortunio occorso a Nicolas Galazzi durante la seduta di allenamento di venerdì 20 novembre si è rivelato più grave del previsto. Gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti presso il Poliambulatorio Arcella hanno evidenziato una lesione inserzionale del tendine d’Achille della gamba destra, che rende necessario un intervento chirurgico.

Il calciatore sarà operato mercoledì 25 novembre a Torino dal dottor Matteo Guelfi. I tempi di recupero previsti sono compresi tra i 3 e i 5 mesi".