Enzo Maresca ha lanciato il sasso nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà il suo Manchester City ospitare il Napoli. Stando a quanto rivelato dal tecnico italiano, infatti, ci sarebbe stata una squadra di Serie A con cui ha preso contatto nella scorsa primavera, senza però godere di successivi sviluppi e prima di prendere la pesante decisione di assumere la guida dei Citizens subito dopo un mostro sacro di quella panchina come Pep Guardiola.

C'erano Fiorentina e Milan

Riavvolgendo il nastro di radiomercato all'indietro, e imbattendosi quindi in direzione contraria nelle varie indiscrezioni e chiacchiere della primavera, quelle che precedono il momento davvero caldo e le scelte definitive, il cerchio attorno a Maresca si restringe. Anche perché va tolto il Napoli, come da sue stesse parole, per quanto fossero proprio gli azzurri una delle possibili mete più chiacchierate. Ma non l'unica, visto che sullo sfondo si sono viste anche la Fiorentina (che sembra la candidata forte a rispondere all'identikit di Maresca) e poi, verso maggio, anche il Milan. Entrambe le realtà hanno seguito direzioni tecniche differenti, forse per scelta o più probabilmente perché nel mentre alla porta di Maresca avevano bussato gli emissari del Manchester City.

Cosa ha detto Maresca oggi

Queste le parole spese sul tema quest'oggi dall'allenatore del Manchester City: "A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno".