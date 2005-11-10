SudTirol, si ferma Zeroli: sovraccarico muscolare al retto femorale della gamba destra
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Claudia Marrone
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Oggi alle 17:33Serie B
autore Claudia Marrone
23.11.2026 17:33Serie B
Il centrocampista starà ai box per un po' di tempo, con le sue condizioni che saranno comunque monitorate con costanza già nei prossimi giorni
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Non arrivano buone notizie da Bolzano, con il SudTirol che dovrà fare a meno per un po' del centrocampista Kevin Zeroli, alle prese con un sovraccarico muscolare al retto femorale della gamba destra: il calciatore dovrà chiaramente osservare un periodo di stop, con le sue condizioni che saranno comunque valutate nuovamente tra qualche giorno.
Di seguito, la nota del club:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Kevin Zeroli è interessato da un sovraccarico muscolare al retto femorale della gamba destra. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni".
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