Fanno impressione i numeri alla Roma di Donyell Malen. L'attaccante, dopo il poker rifilato al Parma, vola nella classifica cannonieri ma, c'è da dire, che è da gennaio scorso che sembra aver trasformato la squadra. Ma quanto è merito suo e quanto quello di Gasperini? Se ne parla alla radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "50 e 50. Malen deve ringraziare di aver incontrato ora Gasperini e di aver scoperto di essere un bomber. Lo vedo molto felice ed entusiasta, si diverte a giocare. E' un giocatore che ora lo vedi e vale 80 mln, grazie anche al lavoro di Gasperini".

Massimo Bonanni: "E' un giocatore che ha cambiato il volto di una squadra, l'allenatore è stato bravo a pescarlo, sono stati bravi entrambi. Anche lui si è messo a disposizione fin da subito".

Daniele Garbo: "Credo che Malen sia il capolavoro di Gasperini, lo ha inventato centravanti e vedete quanto ha fatto. E complimenti anche a Malen".

Massimo Orlando: "Credo che un acquisto così azzeccato negli ultimi anni non si sia visto. Il merito è di Gasperini, che fa rendere non solo Malen ma tutti. Certo, il gioco fatto in velocità e tagli, Malen così va a nozze. Lo ha suggerito alla società Malen, si vede la mano dell'allenatore".

Giovanni Mussa: "La fortuna di un giocatore è trovare un allenatore che crede in te e ti mette nelle condizioni ottimali per rendere al massimo. E lì raggiungi il potenziale massimo, che c'è sempre stato. L'allenatore moltiplica quello che un giocatore già ha. L'allenatore tira fuori quello che uno già ha, non crea nulla. E' stato bravissimo Gasperini a scegliere un giocatore, che aveva in sè certe caratteristiche e le ha fatte esprimere al massimo. Gasp prende giocatori funzionali al suo gioco".

Simone Braglia: "Gasperini ha valorizzato Malen, ma non è solo Malen. E' tutta la Roma. La rosa non è migliore dell'Inter ma rende di più perché ha un'identità che i nerazzurri non hanno".