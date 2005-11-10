Da Juve Stabia-Catanzaro a Pisa-Modena, i convocati per la 13ª giornata di Serie BLive TMW
Daniel Uccellieri
Per l'13ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
Serie B, 13ª giornata: il programma
Martedì 24 novembre
19:00 – Juve Stabia-Catanzaro
I Convocati di De Giorgio - In attesa di comunicazione
I Convocati di Mignani - In attesa di comunicazione
20:00 – Benevento-Empoli
I Convocati di Floro Flores - In attesa di comunicazione
I Convocati di Andreoletti - In attesa di comunicazione
20:00 – Cesena-Ascoli
I Convocati di Diamanti - In attesa di comunicazione
I Convocati di Tomei - In attesa di comunicazione
20:00 – Entella-Verona
I Convocati di Chiappella - In attesa di comunicazione
I Convocati di Baroni - In attesa di comunicazione
20:00 – LR Vicenza-Carrarese
I Convocati di Gallo - In attesa di comunicazione
Portieri: Bagheria, Gagno, Tantalocchi
Difensori: Brighenti, Costa, Leverbe, Marchizza, Papetti, Sandon, Vescovi
Centrocampisti: Bellemo, Caferri, Carraro, Corazza, Pietrelli, Rada, Talarico, Valoti, Zonta
Attaccanti: Merkaj, Moncini, Morra, Rauti
I Convocati di Pagliuca - In attesa di comunicazione
20:00 – Palermo-Südtirol
I Convocati di Inzaghi - In attesa di comunicazione
I Convocati di Possanzini - In attesa di comunicazione
Mercoledì 25 novembre
19:00 – Cremonese-Avellino
I Convocati di Pecchia - In attesa di comunicazione
I Convocati di Nesta - In attesa di comunicazione
20:00 – Mantova-Arezzo
I Convocati di Modesto - In attesa di comunicazione
I Convocati di Bucchi - In attesa di comunicazione
20:00 – Padova-Sampdoria
I Convocati di Calabro - In attesa di comunicazione
I Convocati di D'Angelo - In attesa di comunicazione
20:00 – Pisa-Modena
I Convocati di Bianco - In attesa di comunicazione
I Convocati di Galloppa - In attesa di comunicazione