Non c'è solo il Napoli su Zirkzee: ci pensa anche il Como dopo i problemi fisici di Kean
Pierpaolo Matrone
Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere nuovamente in Serie A. L'attaccante olandese, trasferitosi dal Bologna al Manchester United, da tempo viene accostato a un possibile ritorno nel campionato italiano. Secondo Sky Sport, tra le società interessate c'è anche il Como, che sta iniziando a valutare le possibili operazioni per il mercato di gennaio. L'infortunio di Moise Kean, destinato a tenerlo lontano dal campo ancora per diverso tempo, avrebbe infatti spinto il club lariano a prendere in considerazione nuovi rinforzi offensivi. Zirkzee rappresenterebbe una delle ipotesi sul tavolo.
Non solo Como: anche il Napoli segue Zirkzee per gennaio
Sulle tracce dell'ex Bologna ci sarebbe anche il Napoli, che potrebbe muoversi concretamente qualora Lorenzo Lucca dovesse lasciare la squadra durante la sessione invernale. Gli azzurri considerano dunque Zirkzee una possibile soluzione per il reparto avanzato, ma dovrebbero fare i conti con l'interesse del Como. Entrambe le società starebbero sondando la fattibilità dell'operazione, senza che al momento emergano trattative avanzate. Il nome dell'olandese potrebbe così diventare uno dei più discussi del prossimo mercato di gennaio.